Berkshire Hathaway-Aktie: So will Buffett am Oxy-Boom mitverdienen!

Warren Buffett hatte in den letzten Monaten vor allem eines im Visier: Öl. So erhöhte das „Orakel von Omaha“ über seinen Investment-Konzern Berkshire Hathaway die Beteiligung an großen US-amerikanischen Mineralölkonzernen. Mit Blick auf die hohen Ölpreise und die entsprechend hohen Gewinne der Unternehmen setzte Buffett jedenfalls mal wieder aufs richtige Pferd. Berkshire Hathaway darf Beteiligung an Occidental Petroleum auf 50… Hier weiterlesen