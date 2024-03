Berkshire Hathaway Aktie: So geht’s nicht weiter!

Berkshire Hathaway hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,37 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -8,99 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 5,44 Prozent unter dem Durchschnitt um 5,81 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Berkshire Hathaway verläuft aktuell bei 358,33 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" verleiht, da der Aktienkurs selbst bei 403,15 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,51 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu steht das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, welches für die Berkshire Hathaway-Aktie der aktuellen Differenz von +4,38 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Die Diskussionen rund um Berkshire Hathaway auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den Kommentaren und Meinungen in den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen, obwohl sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln lassen, davon 3 Gut- und 5 Schlecht-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Berkshire Hathaway aktuell mit dem Wert 76,52 überkauft und erhält daher die Einstufung "Schlecht". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 37, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".