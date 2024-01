Berkshire Hathaway Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Berkshire Hathaway haben sich laut einer Analyse in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien misst, hat jedoch eine erhöhte Aktivität für diese Aktie gezeigt. Daher wird Berkshire Hathaway insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Berkshire Hathaway im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,37 Prozent erzielt, was 10,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 19,05 Prozent, wobei Berkshire Hathaway aktuell 19,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ist die Berkshire Hathaway mit einem Kurs von 363,34 USD derzeit +1,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,55 Prozent beläuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Die Berkshire Hathaway wird aktuell mit einem RSI-Wert von 47,65 als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

