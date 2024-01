Berkshire Hathaway Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der Berkshire Hathaway zeigt, dass der aktuelle Kurs von 383,18 USD um +5,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +10,24 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Berkshire Hathaway mit -0,37 Prozent um mehr als 7 Prozent darunter. Im Bereich "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt die Rendite in den letzten 12 Monaten 11 Prozent, wobei die Berkshire Hathaway mit 11,36 Prozent ebenfalls deutlich darunterliegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Berkshire Hathaway. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen liefert Anzeichen dafür, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. In diesem Fall wurde über Berkshire Hathaway mehr als üblich diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Berkshire Hathaway zeigt eine Ausprägung von 8,8, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 27,04, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI und RSI25.

