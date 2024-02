Berkshire Hathaway Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Berkshire Hathaway haben sich die Anleger auch verstärkt über negative Themen ausgetauscht. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Analysen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen. Konkret gab es 6 "Schlecht"-Signale (im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche verzeichnete Berkshire Hathaway in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,37 Prozent. Dies steht im Kontrast zu einem Durchschnittsanstieg von 406790,34 Prozent bei ähnlichen Aktien, was eine Unterperformance von -406790,71 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 151308,26 Prozent im letzten Jahr, wobei Berkshire Hathaway 151308,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Berkshire Hathaway-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 28, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (25,23) zeigt ebenfalls eine Überverkauftheit (Wert: 25,23), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Berkshire Hathaway.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Berkshire Hathaway-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 349,59 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 393,74 USD liegt, was einem Unterschied von +12,63 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (365,56 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (+7,71 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Berkshire Hathaway-Aktie somit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Berkshire Hathaway kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Berkshire Hathaway jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Berkshire Hathaway-Analyse.

Berkshire Hathaway: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...