Berkshire Hathaway Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten Wochen wurde bei Berkshire Hathaway eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und des Buzzes festgestellt. Diese Veränderung kommt zustande, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Berkshire Hathaway negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Berkshire Hathaway daher für diese Stufe ein "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird Berkshire Hathaway derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Unternehmens liegt bei 352,95 USD, während der Aktienkurs bei 407,15 USD liegt, was einer Abweichung von +15,36 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 373,1 USD, was einer Abweichung von +9,13 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Berkshire Hathaway als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 21,22 und der RSI25 liegt bei 19,31, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich wider, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Berkshire Hathaway gemischt sind. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, häuften sich in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" und insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

