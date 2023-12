Berkshire Hathaway Aktie: Es gibt was neues!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Berkshire Hathaway eine Performance von -0,37 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um 15,36 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -15,73 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,33 Prozent erzielte, lag Berkshire Hathaway um 9,69 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Berkshire Hathaway-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 65, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 53,66 liegt. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Berkshire Hathaway.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Berkshire Hathaway-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 340,5 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 356,47 USD liegt, was einer Abweichung von +4,69 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Tendenz, wodurch beide Werte ein "Neutral"-Rating für die Aktie ergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Berkshire Hathaway festgestellt werden. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Zusammenfassend erhält Berkshire Hathaway daher in verschiedenen Analysebereichen unterschiedliche Ratings, die von "Schlecht" über "Neutral" bis hin zu einer "Neutral"-Bewertung reichen.

Sollten Berkshire Hathaway Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Berkshire Hathaway jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Berkshire Hathaway-Analyse.

Berkshire Hathaway: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...