Berkshire Hathaway-Aktie: Darauf setzt Warren Buffett!

Schon während der Ukrainekrise hat sich Warren Buffett dazu entschlossen, die Beteiligung an Chevron deutlich aufzustocken. Bei Chevron handelt es sich um eines der größten Öl-Unternehmen der USA. Der weltweit operierender Energiekonzern ist in verschiedenen Sektoren tätig. Unter anderem geometrische Energie und auch in der Gasindustrie. Kürzlich wurde bekannt, dass Warren Buffetts Investmentvehikel Berkshire Hathaway die Beteiligungen an Occidental Petroleum… Hier weiterlesen