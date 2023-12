Berkshire Hathaway Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Berkshire Hathaway hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,37 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche durchschnittlich um 6,75 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Berkshire Hathaway im Branchenvergleich um 7,12 Prozent unterperformt. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 3,68 Prozent, wobei Berkshire Hathaway um 4,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Berkshire Hathaway ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Berkshire Hathaway werden sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, wodurch eine "Neutral"-Bewertung erzeugt wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Berkshire Hathaway bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 79,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Berkshire Hathaway-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 45,19, was bedeutet, dass Berkshire Hathaway hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

