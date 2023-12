Berkley Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Vergleich des Aktienkurses von W R Berkley mit anderen Unternehmen aus dem Finanzsektor zeigt eine Rendite von -0,97 Prozent, die mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 26,93 Prozent, während W R Berkley mit 27,9 Prozent ebenfalls darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Aktie von W R Berkley laut Analystenmeinungen eine "Gut"-Einschätzung erhalten. Aktuell belaufen sich die Bewertungen auf 5 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu W R Berkley aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 76,17 USD, was einer erwarteten Performance von 3,93 Prozent entspricht.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von W R Berkley beträgt 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche (KGV von 36,52) unter dem Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien weisen darauf hin, dass W R Berkley unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der W R Berkley-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 62,73 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 73,29 USD, was einer Steigerung von 16,83 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive charttechnische Bewertung hin. Insgesamt erhält W R Berkley eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.

