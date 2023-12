Berkeley Holdings ADR Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Berkeley-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 51, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 29,34, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird die Berkeley-Aktie anhand des RSI mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussion über die Berkeley-Aktie langfristig eine starke Aktivität aufweist, wodurch eine "Gut"-Bewertung zustande kommt. Zudem deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Einschätzungen von Analysten für die Berkeley-Aktie zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 5 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Ratings vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie jedoch als "Neutral", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4586,29 GBP, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Berkeley-Aktie ein Durchschnitt von 4172,96 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 4710 GBP, was eine positive Entwicklung von 12,87 Prozent zeigt und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, wodurch die Berkeley-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.