Berkeley Holdings ADR Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Aktie von Berkeley hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4223,69 GBP erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4799 GBP, was einem Unterschied von +13,62 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch im Rahmen der 50-Tage-Charttechnik liegt der letzte Schlusskurs von 4534,12 GBP über dem gleitenden Durchschnitt (+5,84 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Berkeley insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Berkeley-Aktie als "Gut" bewertet. Die Bewertungen der Analysten liegen bei 5 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Allerdings ergibt sich aus den Bewertungen der letzten Monate eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten liegt bei 4586,29 GBP, was einer erwarteten Performance von -4,43 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine deutlich verbesserte Stimmung für Berkeley in den letzten Wochen. Die Aktie erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Bezüglich der Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Berkeley hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Berkeley ist positiv, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Berkeley, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.