Berkeley Energia Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Berkeley Energia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 21,25 GBP aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 15 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -29,41 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 16,92 GBP über dem aktuellen Kurs von 15 GBP, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Abgesehen von den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie Stimmungen einschätzen. In Bezug auf Berkeley Energia wurden auf sozialen Plattformen neutral geprägte Kommentare und Befunde gemessen, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Berkeley Energia-Aktie beträgt aktuell 82, was auf ein "überkauftes" Wertpapier hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine neutrale Bewertung.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Berkeley Energia festgestellt. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse sowie die Betrachtung der sozialen Stimmung und des RSI ein "Schlecht"-Rating für die Berkeley Energia-Aktie.