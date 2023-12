Berkeley Energia Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Für Berkeley Energia liegt der RSI aktuell bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 55, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien sind ebenfalls wichtige Indikatoren. Hier zeigt sich für Berkeley Energia eine weitestgehend neutrale Stimmung, sowohl in Bezug auf die Aktien als auch auf die Diskussionsstärke. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 19 GBP lag, was einem Unterschied von -13,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf Basis des RSI als auch der Stimmung und technischen Analyse. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.