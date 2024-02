Berkeley Energia Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum eine negative Richtung. Auch die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen Berkeley Energia waren überwiegend negativ. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 21,18 GBP mit dem aktuellen Kurs (15,5 GBP) eine Abweichung von -26,82 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 16,67 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -7,02 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Berkeley Energia-Aktie hat einen Wert von 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Berkeley Energia.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine bedeutende Veränderung. Daher wird die Berkeley Energia-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.