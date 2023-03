Der Bericht von LexisNexis Risk Solutions über die tatsächlichen Auswirkungen fehlgeschlagener Zahlungen zeigt die Frustration von 70 % der Unternehmen und Finanzinstitute über ihre Fehlerquote bei Zahlungen

Atlanta, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Jede abgelehnte oder korrigierte Zahlung kostet Unternehmen durchschnittlich 12,10 US-DollarLexisNexis® Risk Solutions hat heute die Ergebnisse seines "True Impact of Failed Payments Report" veröffentlicht, eine Momentaufnahme des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs auf globaler Ebene. Der Bericht spiegelt die Erfahrungen von 400 Führungskräften aus der Payment Branche wider, die führende Unternehmen und Finanzinstitute in den Regionen APAC, EMEA, LATAM und Nordamerika vertreten.Mehr als 70 % der Befragten sind mit ihrer Zahlungsausfallquote unzufrieden. Fast zwei Drittel der Befragten (64 %) gaben an, dass sich abgebrochene oder fehlgeschlagene Zahlungen negativ auf die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter auswirken. Die Kosten, die mit dem Scheitern oder einer Verzögerung verbunden sind, verstärken diese Probleme noch weiter. Sie belaufen sich auf eine durchschnittliche Gebühr von 12,10 US-Dollar pro Zahlung für abgelehnte oder korrigierte Zahlungen. Diese Kosten sind teilweise auf höhere Gebühren für große Unternehmen und die Beteiligung teurerer Banken oder fortschrittlicherer Lösungen zurückzuführen.Probleme mit dem Namen des Begünstigten und der Adresse der Bank sind die häufigsten Ursachen für Zahlungsverzögerungen oder -ausfälle (21 %). Diese Angaben sind auch das am häufigsten von Menschen manuell überprüfte Zahlungselement: 72 % der Befragten überprüfen diese Daten immer noch auf diese Weise.Unternehmen und Finanzinstitute brauchen sehr hohe Volumen an Straight-Through-Processing (STP), einem automatisierten elektronischen Zahlungsprozesses, der kein menschliches Eingreifen erfordert. STP schützt die Integrität kritischer Lieferketten und sorgt für einen reibungsloseren Ablauf für Kunden. Die schnelle digitale Beschleunigung des Zahlungsverkehrs erhöht die Erwartungen von Kunden und Lieferanten, so dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit an jedem Berührungspunkt wichtig ist."Kunden erwarten einen reibungslosen Zahlungsverkehr und brechen eine Transaktion schnell ab, wenn sie auf zu viele Verzögerungen stoßen", so Dalbir Sahota, Senior Director, Payments, LexisNexis Risk Solutions. "Unser Report zeigt, dass fehlgeschlagene Zahlungen der Kundenbindung schaden, die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter erhöhen und zusätzliche Kosten verursachen. In einer Zeit, in der Technologie und Echtzeit-Zahlungsinitiativen den Markt schnell verändern, müssen Unternehmen mit der Konkurrenz mithalten."STP bietet Unternehmen eine automatisierte Möglichkeit, ihren Kunden einen reibungslosen Zahlungsverkehr zu bieten, und der Report verdeutlicht den Wert von Investitionen in diesem Bereich. Kostenlose Tools mögen verlockend klingen, aber die finanzielle Realität ist nicht attraktiv, denn unser Report zeigt niedrige STP-Raten bei denjenigen, die die einfachsten Suchfunktionen nutzen. Fortschrittliche Zahlungsdatenlösungen verbessern das Serviceniveau und reduzieren die Kosten, die mit fehlgeschlagenen und korrigierten Zahlungen verbunden sind", so Sahota.Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem LexisNexis Risk Solutions True Impact of Failed Payments Report:- Zahlungsschwierigkeiten führen zur Abwanderung von Kunden: Unternehmen mit dem höchsten Anteil an STP-Zahlungen und Automatisierung sind sehr sensibel, was fehlgeschlagene und verspätete Zahlungen betrifft und schätzen, dass sie aufgrund dieser Faktoren eine beträchtliche Anzahl von Kunden verlieren. Unternehmen mit 250 - 1.000 Mitarbeitern und solche mit mehr als 10.000 Mitarbeitern verlieren einen höheren Prozentsatz an Kunden als kleine Unternehmen.- Automatisierung lässt die Zahl der Arbeitskräfte schrumpfen: Die durchschnittliche Größe der Zahlungsteams in den größten Unternehmen (10.000 und mehr Mitarbeiter) liegt bei etwa 1 % der Gesamtbelegschaft, das ist in allen Regionen ähnlich. Außer in APAC haben Banken aufgrund eines höheren Automatisierungsgrades tendenziell kleinere Payment Teams als Unternehmen aus anderen Branchen.- Wesentliche Aspekte der Effizienz: Die Genauigkeit der Zahlungsangaben (40 %), die Schnelligkeit der Zahlungsabwicklung (32 %) und wenig bis gar keine manuelle Arbeit (11 %) sind die drei wichtigsten Faktoren für die Abwicklung grenzüberschreitender Zahlungen.Methodik Der True Impact of Failed Payments Report wurde im Herbst 2022 von Capgemini Invent® im Auftrag von LexisNexis® Risk Solutions erstellt. Capgemini Invent hat den Teilnehmern gegenüber LexisNexis Risk Solutions nicht als Sponsor der Studie genannt. Für die Studie wurden 400 Entscheidungsträger aus führenden Unternehmen, Finanzinstituten, Banken und Nicht-Finanzunternehmen in den Regionen APAC, EMEA, LATAM und Nordamerika befragt.Laden Sie hier ein Exemplar des True Impact of Failed Payments Report (https://risk.lexisnexis.com/global/en/insights-resources/research/true-impact-of-failed-payments?utm_campaign=bspaye23.enpay&utm_medium=pressrelease&utm_source=prnewswire&utm_content=paymentstrends2023pr) herunter (nur auf Englisch verfügbar).Über LexisNexis Risk Solutions LexisNexis® Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und fortschrittlichen Analysen, um Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei helfen, Risiken zu reduzieren und Entscheidungen zu verbessern, die Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen. Wir bieten Daten- und Technologielösungen für ein breites Spektrum von Branchen, einschließlich Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Behörden an. Unser Hauptsitz ist in Atlanta, Georgia, doch wir haben Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wir sind Teil von RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungshilfen für Geschäftskunden. 