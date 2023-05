Bericht von Keyfactor zeigt die aktuellen Herausforderungen bei der Verwaltung von Maschinenidentitäten

Ohio (ots) -Bei der Verwaltung des Zugriffs auf Unternehmensressourcen legen viele Unternehmen nach wie vor ihren Fokus auf die Verwaltung der personenbezogenen Identitäten und vernachlässigen die Maschinenidentitäten. Heute übersteigt die Anzahl der Maschinen bei weitem die Zahl der Mitarbeiter im Unternehmen. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, wie die bestmögliche Verwaltung von Maschinenidentitäten ermöglicht werden kann.Für den Bericht "2023 State of Machine Identity Management" (https://www.keyfactor.com/state-of-machine-identity-management-2023/) wurden 1.280 IT- und IT-Sicherheitsverantwortliche aus zwölf wichtigen Branchen befragt. Dazu gehören u.a. Finanzdienstleistungen, Industrie, Einzelhandel, Fertigung sowie andere Bereiche.Auf der Gundlage der diesjährgen Ergebnisse des Reports sollten sich Unternehmen auf drei wesentliche Themen im Bereich der Maschinenidentitäten konzentrieren:1. Mehr ausgestellte Zertifikate bedeuten nicht, dass mehr Personen zur Verwaltung benötigt werdenDie Menge an Maschinen und Zertifikaten nimmt weiterhin exponentiell zu. Dreiviertel (74 Prozent) der Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen mehr kryptografische Schlüssel und digitale Zertifikate einsetzen. Mit der steigenden Zahl wird es immer schwieriger, die Anzahl der Zertifikate zu verfolgen und zu verwalten. 60 Prozent der Befragten wussten nicht genau, wie viele Schlüssel und Zertifikate in ihrem Unternehmen im Einsatz sind.2. Kostspielige Ausfälle belasten Unternehmen weiterhinZertifikate haben eine kurze Lebensdauer, und wenn sie nicht ordnungsgemäß aktualisiert und verwaltet werden, kann dies zu Ausfällen führen, die in einigen Fällen für Unternehmen gefährlich sein können. Dem Bericht zufolge gaben 77 Prozent der Befragten an, in den letzten 24 Monaten mindestens zwei Ausfälle aufgrund abgelaufener Zertifikate erlebt zu haben.3. Führungskräfte werden aufmerksamFührungskräfte beginnen, die Notwendigkeit der Verwaltung von Maschinenidentitäten zu sehen. Mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Befragten gaben an, dass die Vereinfachung der PKI-Infrastruktur ihres Unternehmens eine der wichtigsten Maßnahmen für die digitale Sicherheit ist.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGSimon Gundelkeyfactor@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Keyfactor, übermittelt durch news aktuell