Bericht: Zahl unbegleiteter ausländischer Kinder mehr als verdoppelt

BERLIN (dpa-AFX) - Nach jahrelangem Rückgang nimmt die Zahl von unbegleiteten ausländischen Kindern, die nach Deutschland kommen, wieder zu. Zum Stichtag am 31. Oktober 2022 hätten 17 657 unbegleitete Minderjährige in der Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe gelebt, heißt es in einem Bericht zur Situation unbegleiteter ausländischer Minderjähriger, der am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen wurde. Zum Stichtag am 30. September 2021 waren es noch 8267.

"Dass sich inzwischen immer mehr Minderjährige ohne Eltern auf den Weg machen, ist ein alarmierendes Zeichen", sagte Familienministerin Lisa Paus (Grüne). "Unbegleitete Minderjährige haben meistens eine lange Odyssee durch mehrere Länder hinter sich und oft Schlimmes erlebt."

Hauptherkunftsländer 2022 waren dem Bericht nach Afghanistan, Syrien und die Türkei. Außerdem seien bis Oktober 2022 als Folge des Ukraine-Krieges insgesamt 3891 Einreisen von unbegleiteten Minderjährigen aus der Ukraine registriert worden. Diese Zahl sei allerdings nur sehr begrenzt aussagekräftig, da dazu auch die Minderjährigen gezählt wurden, die später in andere Staaten weitergereist, in die Heimat zurückgekehrt oder mit Angehörigen in Deutschland wiedervereint worden sind.

Unbegleitete Minderjährige würden sich nach wie vor sehr motiviert zeigen, Deutsch zu lernen, die Schule zu besuchen und erfolgreich abzuschließen und sich in die Gesellschaft zu integrieren, hieß es in dem Bericht./svv/DP/mis