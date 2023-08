MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) will der "Letzten Generation" offenbar bei der Automobilmesse IAA einen eigenen Stand auf einer der Ausstellungsflächen in der Münchener Innenstadt anbieten. Das berichtet die "Welt" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf informierte Kreise. Statt sich auf anderen Ständen festzukleben, könnten die Aktivisten auf ihrer eigenen Fläche mit Besuchern in den Dialog treten, hofft man offenbar bei der Autolobby.

Der VDA wollte sich zu den Plänen nicht äußern. Die "Letzte Generation" ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur