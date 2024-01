Bericht: Selenskyj möglicherweise beim WEF in Davos

GENF/DAVOS (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist nach einem Schweizer Medienbericht möglicherweise zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Laut "Tages-Anzeiger" laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das Außenministerium in Bern hält sich bedeckt. "Wir kommentieren diese Berichte nicht", sagte ein Sprecher am Dienstag. Das WEF beginnt am kommenden Montag (15. Januar).

Fest steht bislang, dass einen Tag vor dem Beginn, am Sonntag, das 4. sogenannte Friedensformel-Treffen zur Ukraine in Davos stattfindet. Dazu haben sich bei den vorherigen Treffen Sicherheitsberater aus einigen Dutzend Ländern getroffen, um über die Zukunft der Ukraine zu beraten. Selenskyj hatte mit seiner Friedensformel Ende 2022 zehn Grundsätze für einen dauerhaften Frieden formuliert, darunter unter anderem den Abzug Russlands aus sämtlichen Gebieten und eine Bestrafung Moskaus. Die Konferenzen dienen vor allem dazu, die Verbündeten der Ukraine bei der Stange zu halten. Das jüngste dieser Treffen fand im Oktober auf Malta statt./oe/DP/mis