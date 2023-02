Bericht: Mathematikerin wird neue Chefin des BSI

BONN (dts Nachrichtenagentur) - Die Mathematikerin Claudia Plattner wird neue Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Angaben aus der Bundesregierung. Sie wäre die erste Frau an der Spitze der Behörde mit Sitz in Bonn.

Plattner war zuletzt Generaldirektorin für Informationssysteme bei der Europäischen Zentralbank. Zuvor war sie bei der Bahn-Tochter DB Systel für die Modernisierung der IT der Deutschen Bahn zuständig. Sie hat an der Technischen Universität Darmstadt und an der Tulane University im US-Bundesstaat Louisiana Mathematik studiert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte den bisherigen BSI-Präsidenten Arne Schönbohm im Herbst geschasst. Hintergrund war die Nähe des langjährigen Behördenchefs zu einem umstrittenen Cyber-Verein. Laut eines Berichts von TV-Entertainer Jan Böhmermann zwangsbeurlaubte Faeser ihn zunächst. Später versetzte sie Schönbohm an die Spitze der deutlich kleineren Bundesakademie für öffentliche Verwaltung.

Foto: über dts Nachrichtenagentur