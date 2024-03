Bericht: Inflation bei britischen Ladenpreisen sinkt im Februar – Frische Lebensmittel werden günstiger

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Inflation im britischen Einzelhandel sinkt im Februar auf tiefsten Stand seit fast zwei Jahren – Entspannung bei Lebensmittelpreisen dank geringerer Herstellungskosten, so NielsenIQ und BRC.

Im Februar ist die jährliche Inflation der Einzelhandelspreise in Großbritannien auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen. Eine Studie von NielsenIQ und dem British Retail Consortium veröffentlichte Dienstag zeigt, dass dies durch eine Verlangsamung des Preisanstiegs bei Lebensmitteln aufgrund gesunkener Kosten für Rohstoffe begründet ist. Demnach stiegen die Preise in britischen Geschäften in der Woche bis zum 7. Februar im Vergleich zum Vorjahr um 2,5%, nach einem Anstieg um 2,9% im Januar und unterhalb der Dreimonatsdurchschnittsrate von 3,3%. Dies ist der niedrigste Wert seit März 2022.

Laut Helen Dickinson, Geschäftsführerin des BRC, verlangsamte sich die Inflation bei Lebensmitteln auf 5,0%, nach 6,1% im Vormonat. Vor allem frische Lebensmittel wie Fleisch, Fisch und Obst waren günstiger erhältlich. Hintergrund für diesen Rückgang sind gesunkene Kosten für Energie und Düngemittel im Zuge eines harten Wettbewerbs zwischen den Einzelhändlern, um die Preise stabil zu halten. Die Inflation bei Nicht-Lebensmitteln blieb unverändert bei 1,3% und lag damit unter der Dreimonatsdurchschnittsrate von 2,0%. So stiegen die Preise für Möbel, Elektroartikel und Gesundheits- und Schönheitsprodukte, während sie aufgrund von Werbeaktionen für Kleidung fielen.

Obwohl die Daten zur Verlangsamung der Inflation ermutigend sind, bleiben erhebliche Unsicherheiten bestehen, da geopolitische Spannungen zunehmen, so Dickinson. "Die Preise für Non-Food-Produkte werden anfälliger für die steigenden Versandkosten sein, die aufgrund der Umleitung von Importen um das Kap der Guten Hoffnung gestiegen sind." Auf nationaler Ebene sehen sich Einzelhändler ebenfalls mit deutlich gestiegenen Business-Raten ab April konfrontiert, die auf der hohen Inflationsrate vom September letzten Jahres basieren, fügt sie hinzu.

