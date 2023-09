Bericht: Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst verschärft sich

DRESDEN (dpa-AFX) - Der Fachkräftemangel betrifft auch immer mehr Stellen im öffentlichen Dienst in Sachsen. Wie die "Sächsische Zeitung" am Dienstag berichtet, hat sich die Zahl der unbesetzten Stellen in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Zum Stichtag 1. Juli seien 5455 Stellen im Landesdienst unbesetzt gewesen, berichtet die Zeitung mit Verweis auf Zahlen des Finanzministeriums. Während im Jahr 2018 etwa jeder 30. Arbeitsplatz unbesetzt gewesen sei, betreffe es aktuell jede 16. Stelle./sus/DP/mis