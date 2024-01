Bergman & Beving AB Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie von Bergman & Beving wird sowohl durch harte Faktoren wie finanzielle Kennzahlen als auch durch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz beeinflusst. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bergman & Beving liegt bei 10,87, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird diese Kategorie als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher auch diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Bergman & Beving-Aktie mit 183,4 SEK 18,87 Prozent über dem GD200, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 164,78 SEK, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit wird der Kurs der Bergman & Beving-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bergman & Beving wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Bergman & Beving insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.