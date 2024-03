Bergman & Beving AB Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierzu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bergman & Beving-Aktie beträgt aktuell 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 44,89 stabil und zeigt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating an. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Bergman & Beving ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Bergman & Beving. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Bergman & Beving-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 165,73 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 199 SEK liegt, was einer Abweichung von +20,07 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 183,28 SEK eine Abweichung von +8,58 Prozent und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Bergman & Beving-Aktie somit auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Gut"-Rating bewertet.