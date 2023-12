Bergio Intl Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die Bergio-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher bewerten wir es als "Neutral". Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 57,89 ebenfalls neutral und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Bergio.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Bergio derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 607,38 Prozent liegt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung zu Bergio war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, mit überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien, die sich mit dem Wert befasst haben. Dennoch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, daher erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "Schlecht".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Bergio in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war insgesamt geringer als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.