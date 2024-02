Bergio Intl Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bergio in den sozialen Medien. Die Diskussionen zeigten keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Meinungen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Bergio unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Kommentare und Beiträge von privaten Nutzern in sozialen Medien ergab, dass Bergio in den vergangenen zwei Wochen eher neutral bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Deshalb wird die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Bergio derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,46 %. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI7 von Bergio aktuell bei 100 Punkten eingestuft, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Deshalb erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 50, was bedeutet, dass Bergio weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält das Bergio-Wertpapier daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.