Bergio Intl Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Bergio war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während es keine negativen Diskussionen gab. An insgesamt neun Tagen zeigten sich die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung bei Bergio verzeichnet werden, weshalb die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat in diesem Zeitraum jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bergio daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bergio-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (60) an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Bergio.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bergio derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Aufgrund dieses Unterschieds von 15,45 Prozentpunkten (0 % gegenüber 15,45 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".