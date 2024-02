Bergio Intl Aktie: Aufgepasst!

In den letzten vier Wochen konnte bei Bergio eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, während die Kommunikationsfrequenz leicht abgenommen hat. Basierend auf diesen Veränderungen wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet. Dies geht aus der Analyse der Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervor, die als Grundlage für das Anleger-Sentiment dienen. In den letzten zwei Wochen wurde über Bergio eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen eine positive Stimmung herrschte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt neun Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell zeigen sie vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bergio-Aktie weist einen Wert von 100 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auf Basis des 25-Tage-RSI (60) ist Bergio jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bergio.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bergio derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Mit Blick auf diese Faktoren ergibt sich für die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".