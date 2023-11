Bergen Carbon Solutions AS Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Bergen Carbon liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 3,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch sie mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Bergen Carbon somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Bergen Carbon. Es gab überwiegend positive Themen, jedoch keine negative Diskussion. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral, weshalb Bergen Carbon in der Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt die Aktie von der Redaktion daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bergen Carbon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,82 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die einfache Charttechnik führt somit zu einer Gesamtbewertung der Bergen Carbon-Aktie als "Neutral".

Abschließend zeigt die Analyse des Sentiments und Buzz, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bergen Carbon in den sozialen Medien zu beobachten war. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, dass über Bergen Carbon unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.