Bergen Carbon Solutions AS Aktie: Endlich geschafft?

Die Aktienanalyse von Bergen Carbon zeigt, dass das Unternehmen laut technischer Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Dies ergibt sich aus dem Vergleich des aktuellen Schlusskurses von 1.026 EUR mit dem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt von 0,84 EUR, was einer Abweichung von +22,14 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt von 0,9 EUR liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von +14 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird Bergen Carbon eine "Neutral"-Bewertung zugewiesen, da die Diskussionsintensität mittelmäßig ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bergen Carbon liegt bei 37,12, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Auch bei Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich also für Bergen Carbon eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, während das Sentiment und der RSI eher neutral ausfallen.