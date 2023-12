Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 44,07 CHF für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 40 CHF, was einem Unterschied von -9,24 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet liegt bei 73,08, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 63,73 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigen die sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt negative Meinungen zu der Aktie geäußert wurden. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend wird die Aktie von Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.