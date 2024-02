Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet wird anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,9 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, woraus sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer mittleren Aktivität geführt, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Sentiments für Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, und das langfristige Stimmungsbild wird somit insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 43,45 CHF, während die Aktie selbst bei 42,2 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,88 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 liegt derzeit bei 42 CHF, was zu einem Abstand von +0,48 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" in der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.