Berentzen Aktie weiterhin für „Aktien Spezialwerte“ ein KAUF. EKF22 Präsentation bestätigte…

Heute geht’s in einem Gast-Beitrag des „Aktien Spezialwerte“-Börsenbriefs um die Berentzen AG (ISIN: DE000A2GS633). Auf dem EKF22 beuchten die Analysten von „Aktien Spezialwerte“ die Präsentation der Berentzen AG – und finden gute Gründe für eine klare Bestätigung der alten Einschätzung: KAUFEN.



Berentzen-CEO Oliver Schwegmann hat das Traditionsunter­nehmen am Montag überzeugend auf dem Eigenkapitalforum präsentiert und trotz der aktuell durch die hohen Rohstoffpreise etwas gedrückten Marge sein Ziel bekräftigt, mittelfristig eine EBIT-Marge von 8% zu erreichen. Dies soll in den kommenden Jahren durch das Wachstum gut profitabler Marken (wie Mio Mio), das Herunterfahren weniger profitabler Produkte sowie die fortgesetzte Premiumisierung der Handelsmarken erreicht werden.

Wird dieses 8%-EBIT-Margen-Ziel erreicht (2019: 5,9%, 2020: 3,4%, 2021: 4,6%, 2022e: 4,5% bis 5,0%), so würde das EBIT auf rund 14 bis 15 Mio. Euro ansteigen. Das läge deutlich über den bisherigen Rekordniveaus rund um 10,6 Mio. Euro, welche in den Jahren 2010, 2014 und 2016 erreicht wurden und ganz erheblich über dem diesjährigen Zielwert von 7,8 bis 8,8 Mio. Euro. Der Aktienkurs hätte in diesem Fall Luft weit über unser aktuelles Kursziel von 10 Euro hinaus. Da wir eine gute Wahr­scheinlichkeit dafür sehen, dass Berentzen dies in den kommenden Jahren erreichen kann, die Abwärtsrisiken aber eng begrenzt sein sollten,

beurteilen wir die Aktie weiter als Kauf.