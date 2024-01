Berentzen- Aktie: Das macht sprachlos!

Die Aktie von Berentzen- wird aus charttechnischer Sicht kritisch betrachtet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,71 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs zeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine geringfügige Abweichung von -0,18 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor zeigt die Aktie von Berentzen- eine Rendite von 4,81 Prozent, die mehr als 7 Prozent über dem Sektordurchschnitt liegt. In der Getränke-Branche liegt die Rendite der Aktie sogar um 8,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Berentzen-. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Berentzen--Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Berentzen--Aktie gemischte Bewertungen erhält, wobei die einfache Charttechnik und das Anleger-Sentiment neutral sind, während die Aktie aufgrund ihrer guten Performance im Vergleich zum Sektor und der Branche ein "Gut"-Rating erhält.