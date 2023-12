Berenson AcquisitionI Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Berenson Acquisition Corp I":

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Berenson Acquisition I geben ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Stimmung und das Interesse an Berenson Acquisition I anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Berenson Acquisition I in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Berenson Acquisition I-Aktie hat einen Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Berenson Acquisition I.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Berenson Acquisition I-Aktie ein Durchschnitt von 10,26 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,25 USD (-0,1 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Berenson Acquisition I für die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.