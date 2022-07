Bereits über 1500 Bestellungen in einem Monat: WeDoSolar, Berliner Startup mit smartem Solar-Sichtschutz für den Balkon.

Berlin (ots/PRNewswire) -WeDoSolar hilft der Bevölkerung, ihre CO2-Bilanz um bis zu 600 kg zu verringern, 25 % Strom einzusparen und so ihre Energieunabhängigkeit von Russland zu stärken.WeDoSolar, Smart-Solar-Sichtschutz für den Balkon, erst im Februar 2022 in Berlin vorgestellt, erhielt in nur einem Monat mehr als 1500 Bestellungen. Angesichts der aktuellen Energiekrise in Europa, die durch den Konflikt in der Ukraine noch verschärft wurde, ermöglicht die neue Lösung, bis zu einem Viertel des Energieverbrauchs einzusparen.Das von deutschen Ingenieuren entworfene und voll versicherte vertikale Solarstromset ist die leichteste Balkon-Solarlösung der Welt und besteht aus acht jeweils nur 1 kg schweren Paneelen, die mit wetterfesten stabilen Bändern einfach am Balkongitter auch von unerfahrenen Nutzern befestigt werden können. Nach dem Anschluss an eine normale Steckdose beginnt sofort die Versorgung aller Haushaltsgeräte mit Solarenergie.Mit der ersten intelligenten App für Smart-Solar-Paneele auf dem Markt können die Nutzer die Energieerzeugung ihrer Solarpaneele und die CO2-Einsparungen in Form eines „virtuellen Kraftwerks" in Echtzeit verfolgen. Das benutzerfreundliche Interface erklärt komplizierte Kennzahlen mit einfachen Beispielen, dass z.B. eine kWh etwa 60 Telefonladungen oder 600 kg CO2-Reduktion pro Jahr der Leistung eines Waldes mit etwa 1000 m2 entspricht.WeDoSolar konzentriert sich vor allem auf die EU. Das Set ist für 1299 EUR im Direktkauf oder als kostenloses Leihmodell für Besitzer von Elektrofahrzeugen im Austausch gegen CO2-Zertifikate erhältlich. WeDoSolar bietet auch Mitarbeiter-Benefit-Programme für große Unternehmen an, bei denen der Arbeitgeber von CO2-Zertifikaten für ihr Unternehmen und die Mitarbeiter gleichzeitig von niedrigeren Stromrechnungen profitieren, während sie die Balkon-Solarlösung kostenfrei nutzen.Das Startup wurde gegründet von Karolina Attspodina, einer in der Ukraine geborenen Serienunternehmerin mit mehr als 12 Jahren Erfahrung in der internationalen Unternehmensberatung, Tech-Startup-Coaching und Mentoring und dem Hardware-Ingenieur Qian Qin, ebenfalls Seriengründer und ehemaliger Geschäftsführer der BSH Digital Ventures GmbH. Die Geschäftsentwicklung wird durch Angel-Fonds unterstützt und die Gründer sind auch weiterhin offen für neue Investoren."Solarenergie ist sowohl kostenlos als auch leicht verfügbar. Bestehende Lösungen für Solarlösung sind entweder für den industriellen Einsatz bestimmt oder zu schwer, um sie ohne die Hilfe eines qualifizierten technischen Teams zu installieren. Wir bieten ein Produkt an, das jede Person, ob Hauseigentümer oder Mieter, täglich nutzen kann, um Haushaltsgeräte mit Strom zu versorgen. "Wir wollen nachhaltige Energie zugänglich machen, und ich sehe großes Potenzial darin, dass die Menschen ihre Energieunabhängigkeit selbst in die Hand nehmen", sagt Karolina Attspodina, CEO und Mitbegründerin von WeDoSolar.Über mehrere Jahrzehnte hinweg ist Europa stark von russischen Energiequellen abhängig (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3587322-1&h=972410767&u=https%3A%2F%2Fwww.mckinsey.com%2Fbusiness-functions%2Fstrategy-and-corporate-finance%2Four-insights%2Fwar-in-ukraine-twelve-disruptions-changing-the-world&a=+stark+von+russischen+Energiequellen+abh%C3%A4ngig+)geworden. Angesichts der aktuellen Krise in der Ukraine und der damit verbundenen Bedrohungen für die europäischen Energiesicherheit richten die EU-Behörden die Energiepolitik auf einen sicheren Zugang und die Diversifizierung von Energiequellen aus. Die rasche Umstellung auf erneuerbare Energien gilt als einer der Schlüsselfaktoren, um echte Unabhängigkeit zu erreichen und die Kontrolle über das Energiesystem zu übernehmen. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3587322-1&h=980496346&u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fdetail%2Fen%2FIP_22_1511&a=um+echte+Unabh%C3%A4ngigkeit+zu+erreichen+und+die+Kontrolle+%C3%BCber+das+Energiesystem+zu+%C3%BCbernehmen.)Die weltweit installierte Solarenergiekapazität wurde im Jahr 2020 mit 728 GW registriert und wird im Jahr 2027 schätzungsweise 1.645 Gigawatt (GW) erreichen, mit einer Wachstumsrate von 13,78% im Prognosezeitraums von 2022 bis 2027. Es wird erwartet, dass Faktoren wie sinkende Preise und Installationskosten für Solar-PV und eine günstige Regierungspolitik den Solarenergiemarkt während des Prognosezeitraums weiter vorantreiben werden.Über WeDoSolarWeDoSolar ist ein Startup für vertikale Solarlösung mit Sitz in Berlin. WeDoSolar macht nachhaltige Energieerzeugung für jedermann zugänglich, reduziert den CO2-Fußabdruck um bis zu 600 kg, die Stromrechnungen um bis zu 25 % pro Jahr und ermöglicht eine bessere Energieunabhängigkeit. Die Live-Tracking-App mit leicht verständlichen Kennzahlen macht es den Nutzern möglich, die Energieproduktion ihres eigenen "Kraftwerks" sofort zu überprüfen.Materialien für die Presse (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3587322-1&h=3995473483&u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Fu%2F1%2Ffolders%2F1wzN1Ob7T6b0do_dTaYHDdEgotkz1o-h8&a=Materialien+f%C3%BCr+die+Presse)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1854757/founders__1.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3587322-1&h=3774094671&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1854757%2Ffounders__1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1854757%2Ffounders__1.jpg)Pressekontakt:Ksenia Ionochkina,ksenia.i@mindsetcomms.comOriginal-Content von: WeDoSolar, übermittelt durch news aktuell