Bereit für 5G Advanced: Open RAN-fähige Mobilfunk-Prozessoren mit vierfacher Kapazität und verdoppelter Energieeffizienz vorgestellt

Düsseldorf (ots) -- Das erweiterte RAN-Compute-Portfolio (Rechenleistung am Mobilfunkstandort) umfasst neue Produkte und Funktionen, die Mobilfunknetzbetreibern dabei helfen, die immer vielfältigeren Frequenzressourcen optimal zu nutzen.- Die auf der Chip-Plattform Ericsson Silicon basierenden Prozessoren unterstützen die vierfache Kapazität, sechs 4G- und 5G-Modus-Konfigurationen, eine doppelt so hohe Energieeffizienz und erweiterte KI-Funktionen.- Innovative 5G-RAN-Software und zwei Hochleistungsrouter unterstützen diese RAN-Compute-Evolution und steigern die Automatisierungsmöglichkeiten und Netzkapazität.Ericsson (NASDAQ: ERIC) kündigt heute die neueste Generation von Prozessoren im Ericsson RAN-Compute-Portfolio (Rechenleistung am Mobilfunkstandort) an, die Mobilfunknetzbetreiber dabei unterstützen, aktuelle und zukünftige Entwicklungen der Funkzugangstechnologie zu nutzen. Die bisher fortschrittlichsten RAN-Compute-Produkte werden mit Ericsson Silicon ausgestattet und sind für die Netzanforderungen von 5G Advanced und erweiterten Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) ausgelegt.Das RAN-Compute-Portfolio der nächsten Generation von Ericsson umfasst vier Produkte mit hoher Kapazität sowie verschiedenen Gehäuse- und Außenformaten, um den unterschiedlichen Standortanforderungen gerecht zu werden. Die neuen RAN-Compute-Produkte sind zudem hardwareseitig für Implementierungen von Open RAN vorbereitet.Die beiden enthaltenden Hochleistungsprozessoren, der RAN-Prozessor 6672 und der Funkprozessor 6372, bieten die vierfache Kapazität im Vergleich zur vorherigen Generation und können bis zu sechs 4G- und 5G-Modi in einem einzigen Gerät unterstützen. In Märkten mit fortgeschrittenem 5G-Einsatz werden derzeit in der Regel drei bis vier Modi in den Basisbändern verwendet. Die zusätzlichen Modi, die durch die heute angekündigten Produkte ermöglicht werden, erlauben es Mobilfunknetzbetreibern, mehr Technologien gleichzeitig auf einem RAN Compute Board zu betreiben, einschließlich 5G Time Division Duplex (TDD) Massive MIMO, 4G und 5G Frequency Division Duplex (FDD). Zusätzliche Modi bilden eine Reserve für zukünftige Anforderungen.Michael Begley, Head of RAN Compute, Ericsson, sagt: "Unser neues und erweitertes RAN-Compute-Portfolio wurde mit Blick auf die Kunden von Ericsson und ihre zukünftigen Anforderungen entwickelt. Es berücksichtigt sowohl die Notwendigkeit, die Frequenznutzung zu maximieren, als auch den Wunsch der Kunden, ihre Netze durch die Unterstützung von Open-RAN-Architekturen zukunftssicher zu machen. Der Fokus auf Innovation und Energieeffizienz bei gleichzeitiger Reduzierung des Platzbedarfs und der Gesamtbetriebskosten hat zu leistungsstarker Hardware und Software geführt, die sowohl zuverlässig als auch flexibel ist."Ein Schlüssel zu der hohen Netzverarbeitungsleistung und den Vorteilen, die in den neuesten Produkten erreicht werden, ist Ericsson Silicon (https://www.ericsson.com/en/ran/ericsson-silicon), die System-on-a-Chip-Produktreihe des Unternehmens, die das Herzstück des Ericsson Radio Systems darstellt. Es basiert auf einer maßgeschneiderten und modularen Architektur, die es dem bestehenden RAN-Compute-Portfolio ermöglicht, 30 bis 60 Prozent weniger Strom zu verbrauchen als vergleichbare Lösungen. Ericsson arbeitet mit Intel als zentralem Partner für diese neue Generation von RAN-Compute-Produkten zusammen, die die Intel 4-Technologie nutzen, während die beiden Unternehmen ihre strategische Zusammenarbeit weiter ausbauen.Der Druck auf Mobilfunknetze nimmt mit dem Wachstum von 5G rapide zu. Aufkommende 5G-Advanced-Anwendungen wie Extended-Reality-(XR)-Anwendungsfälle werden das ohnehin schon steigende Datenaufkommen verstärken und die Anforderungen an das Netz sowohl im Downlink als auch im Uplink erhöhen. Die effiziente Nutzung des gesamten Spektrums und KI-Funktionen sind der Schlüssel zur Steigerung der Netzkapazität, zur Senkung der Betriebskosten und zur Automatisierung manueller Aufgaben. Im Bereich der RAN-Software wird Ericsson außerdem zwei neue Funktionen vorstellen: Automated Carrier Aggregation und Carrier Aggregation Data Steering. Beide optimieren die Frequenznutzung und senken die Betriebskosten deutlich.Nikos Katinakis, Telstra Group Executive for Global Networks & Technology, sagt: "Telstra und Ericsson arbeiten seit langem an innovativen Technologien, um ein mehrschichtiges 5G-Netz aufzubauen. Die neue Funktion Automated Carrier Aggregation wird dazu beitragen, die betriebliche Effizienz und Leistung unseres 5G-Netzes zu steigern, indem automatisch die besten Frequenzbänder für die Trägeraggregation konfiguriert werden. Wir freuen uns auf den Einsatz dieser Softwarefunktion in unserem Netz, um den Telstra-Kunden weiterhin das beste verfügbare 5G-Erlebnis zu bieten."Im Rahmen der Markteinführung werden auch zwei neue leistungsstarke und energieeffiziente Router vorgestellt, die die Router 6000-Familie ergänzen. Sowohl der Router 6678 als auch der 6671 verfügen über integrierte Intelligenz für KI-Analytik und Automatisierung, die über den neuen Ericsson Transport Automation Controller genutzt werden kann. Diese Erweiterungen des Ericsson-Router-Portfolios entsprechen den neuen Anforderungen und Möglichkeiten, die das neue RAN Compute-Portfolio sowohl für verteilte als auch für zentralisierte RAN-Implementierungen bietet.Remy Pascal, Principal Analyst, Mobile Infrastructure, OMDIA, sagt: "Der Aufbau und die Bereitstellung von Mobilfunknetzen ist eine zunehmend komplexe Aufgabe. Die neueste Generation der RAN-Compute-Prozessoren von Ericsson gehört zu den fortschrittlichsten, die wir in Bezug auf Zellkapazität, Mixed-Mode-Fähigkeiten und Energiebilanz in einer Rack-Einheit gesehen haben. Die neuen Produkte ermöglichen fortschrittliche Berechnungen für die Netze von morgen, mit Schwerpunkt auf 5G Advanced und erweiterten KI-Algorithmen, und erfüllen die Anforderungen zukunftsorientierter Dienstanbieter."Während die Branche daran arbeitet, die 5G-Abdeckung zu skalieren und die Netze auf einen Anstieg der Uplink-Nachfrage vorzubereiten, ist es wichtig, auch die CO2-Emissons-Ziele im Auge zu behalten. Die Einführung dieses neuesten RAN-Compute-Portfolios ist Teil des Engagements von Ericsson, Lösungen für die hochleistungsfähigen, offenen und nachhaltigen Netzwerke der Zukunft zu entwickeln, die den Weg zu grenzenloser Konnektivität ebnen.Mehr über die neuen Produkte erfahren Sie hier (https://www.ericsson.com/en/ran/elevate-5g).HINWEISE FÜR REDAKTEURE:Zu den heute vorgestellten Produkten und Lösungen gehören:- Vier Prozessoren der nächsten Generation in Ericsson RAN Compute: der RAN-Prozessor 6672 mit hoher Kapazität und der Funkprozessor 6372 sowie die Standardkapazitätsoptionen RAN-Prozessor 6655 und Funkprozessor 6355- Zwei innovative Softwarefunktionen: Zum einen Automated Carrier Aggregation, die die automatische Konfiguration komplexer Carrier-Aggregation-Zellbeziehungen mit Hilfe von Software-Algorithmen unterstützt. Zum anderen Carrier Aggregation Data Steering, eine Funktion, die die Nutzung des TDD-Spektrums im Mittelband deutlich maximiert und gleichzeitig die wertvolle FDD-Kapazität bei Bedarf reserviert.- Zwei Router 6000 mit hoher Kapazität: Router 6678, ein 4,8-TBit/s-Aggregations- und zentralisierter RAN-Hub-Router, der im Vergleich zur vorherigen Generation dreimal energieeffizienter ist, und Router 6671, ein energieeffizienter 25GE-optimierter Zellstandort-Router. Sowohl Router 6678 als auch 6671 verfügen über integrierte Intelligenz für KI-Analytik und Automatisierung, die über den neuen Ericsson Transport Automation Controller genutzt werden kann, der heute separat angekündigt wurde (siehe unten).- Der Ericsson Transport Automation Controller ist ein intelligenter, Cloud-nativer Transport-Controller, der KI und maschinelles Lernen nutzt, um Mikrowellen, IP-Router und optische Netzwerke zu analysieren und zu automatisieren. Er liefert die Analysen und die Automatisierung, die die Router in die Lage versetzen, die Anforderungen für sich entwickelnde RAN-Architekturen zu erfüllen.Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem die Geschäftsbereiche Networks; Cloud Software and Services sowie Enterprise Wireless Solutions and Technologies & New Businesses. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 101.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2022 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 271,5 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.Ericsson hat über mehrere Jahrzehnte einen führenden Beitrag zum 3rd Generation Partnership Project (3GPP) und zur Entwicklung globaler Mobilfunkstandards geleistet, von denen sowohl die Verbraucher:innen als auch die Unternehmen weltweit profitieren. Ericssons Patentportfolio umfasst mehr als 60.000 erteilte Patente und wird durch unsere führende Position als 5G-Ausrüster sowie jährliche Investitionen von mehr als 4 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung gestärkt.Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. 