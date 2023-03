Berater-Ranking: enomyc zählt zu den besten Sanierern

Hamburg (ots) -enomyc, eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand, ist vom Wirtschaftsmagazin "brand eins" zum zehnten Mal in Folge als eine der besten Restrukturierungsberatungen Deutschlands ausgezeichnet worden. Für das Ranking wurden mehr als 8.000 Klienten und Mitarbeitende von Beratungsunternehmen nach ihren Empfehlungen befragt."Wir danken allen Befragten und brand eins für diese Würdigung unserer Arbeit," sagt Martin Hammer, Managing Partner bei enomyc. "Die erneute Auszeichnung, insbesondere das gute Abschneiden im Urteil der Beratungskolleginnen und -kollegen, verdanken wir dem außerordentlichen Einsatz, der tiefgreifenden Expertise und dem hohen Qualitätsanspruch unserer engagierten Beraterteams."Managing Partner Uwe Köstens ergänzt: "In diesem Jahr haben wir besonderen Grund zur Freude, denn wir gewinnen nicht nur zum zehnten Mal den brand eins Beste Berater Award, sondern feiern auch unser 20-jähriges Firmenjubiläum. Die Auszeichnung bestätigt uns darin, dass wir mit unserer Personalstrategie - der Kombination aus Branchenexpertise und Erfahrungen auf oberster Managementebene - auf dem richtigen Kurs sind."Über enomyc:enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, München und Paris.Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.200 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zehnmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), seit 2017 sechsmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.Pressekontakt:Cathleen Möbius, Head of MarketingM +49 162 2544 592T +49 40 300359-77Neuer Wall 5720354 Hamburgmoebius@enomyc.comwww.enomyc.comOriginal-Content von: enomyc, übermittelt durch news aktuell