Beowulf Mining Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Bei einer technischen Analyse wird die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Beowulf Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, so beträgt dieser aktuell 1,68 GBP. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,475 GBP deutlich darunter (-12,2 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 1,52 GBP. Der letzte Schlusskurs liegt hier auf ähnlicher Höhe (-2,96 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beowulf Mining-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Einschätzung einer Aktie kann auch durch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst werden. Bei Beowulf Mining zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf dieser Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Beowulf Mining liegt bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Beowulf Mining aktuell bei 0 Prozent, was 8,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Einstufung für die Beowulf Mining-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysekriterien.