Beowulf Mining Aktie: Was war das denn?

Die Anlegerstimmung für Beowulf Mining war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder positive noch negative Äußerungen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis einer Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als neutral.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Für Beowulf Mining weist der RSI einen Wert von 100 auf, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 92,59, was auch zu einer schlechten Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein schlechtes Rating basierend auf dem RSI.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Beowulf Mining 7,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Kategorie "Metalle und Bergbau". In Anbetracht dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" verzeichnet Beowulf Mining eine Rendite von -67,5 Prozent, was mehr als 47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die mittlere Rendite bei -20,69 Prozent, wobei Beowulf Mining auch hier mit 46,81 Prozent deutlich darunter liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergeben die verschiedenen Bewertungskriterien ein schlechtes Gesamtbild für Beowulf Mining, das Anlegern zu denken geben sollte.