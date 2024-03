Beowulf Mining Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Beowulf Mining-Aktie, so ergibt sich ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls eine Überkaufsituation für Beowulf Mining (Wert: 87,1), wodurch sich auch hier ein "Schlecht"-Rating ergibt. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einer Einstufung von "Schlecht" für Beowulf Mining.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung bezüglich Beowulf Mining gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Beowulf Mining vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Beowulf Mining in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -65,91 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche gezeigt, die im Durchschnitt um -20,81 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -20,81 Prozent erzielte, liegt Beowulf Mining 45,1 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Beowulf Mining in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern eher neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung für Beowulf Mining.