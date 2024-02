Beowulf Mining Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Beowulf Mining":

Das Stimmungs- und Buzzniveau ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben gemeinsam ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Beowulf Mining wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Beowulf Mining wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Beowulf Mining bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Beowulf Mining in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -67,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -21,22 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -46,28 Prozent im Branchenvergleich für Beowulf Mining führte. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,22 Prozent im letzten Jahr, und Beowulf Mining lag 46,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ist Beowulf Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,41 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Beowulf Mining-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Beowulf Mining.