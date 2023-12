Beowulf Mining Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Beowulf Mining hat der RSI eine Ausprägung von 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 60, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Beowulf Mining von 1,5 GBP -11,24 Prozent unter dem GD200 (1,69 GBP) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 1,52 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,71 Prozent erzielt, was 45,91 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -18,79 Prozent, und Beowulf Mining liegt 45,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen beiden Wochen wurden Beowulf Mining von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.