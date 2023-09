Beond Airline kündigt München und Zürich als die ersten europäischen Abflugstädte der Fluglinie für Flüge auf die Malediven an

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -- Die weltweit erste Premium-Freizeitfluggesellschaft bietet Liegesitze für alle Passagiere und ein erstklassiges Reiseerlebnis von Anfang bis Ende- Sitzplätze für die Eröffnungsflüge sind ab sofort bei ausgewählten Reisebüros und unter flybeond.com erhältlich.- Die Flüge von München und Zürich aus werden ab Mitte November 2023 angebotenBeond, die weltweit erste Premium-Freizeitfluggesellschaft, ist sehr erfreut bekanntgeben zu können, dass München und Zürich die ersten Ausgangsstädte der Fluggesellschaft für Flüge nach Malé, Malediven, sind. Die Eröffnungsflüge sind für den November des Jahres 2023 geplant, wobei der Eröffnungsflug von München aus am 15. November und der Eröffnungsflug von Zürich aus am 17. November abfliegt.Sascha Feuerherd, Kaufmännischer Leiter (Chief Commercial Officer) von Beond, sagte: „Wir sind begeistert, dass wir München und Zürich als Abflugstädte für Beond bekanntgeben können. Unsere Kunden dort werden auf ihrer Reise auf die Malediven, einem wunderschönen Reiseziel, ein wunderbares Freizeiterlebnis genießen. Unser Team ist fleißig bei der Arbeit, um die Einführung unserer Dienstleistungen vorzubereiten, mit dem Ziel, alle Erwartungen unserer ersten Kunden ab dem Zeitpunkt, zu dem sie bei uns buchen, zu übertreffen."Beond wird diesen Herbst den Betrieb aufnehmen, wobei die Malediven der erste Dreh- und Angelpunkt sein werden. Die Einführung der Flugdienstleistungen von Europa aus beginnt mit einem Flugzeug des Typs Airbus A319 mit 44 hochmodernen Liegesitzen und einem erstklassigen Borderlebnis, das hochwertige Kulinarik miteinbezieht. Die Fluggesellschaft hat kürzlich ihr Air Operator-Zertifikat für die Malediven von der Maldives Civil Aviation Authority erhalten.Informationen zu BeondBeond ist die weltweit erste Premium-Freizeitfluggesellschaft, die einzigartige und maßgeschneiderte Erlebnisse für moderne Reisende von heute bietet. Beond wird Flüge von einer Vielzahl von Reisezielen aus starten und dabei die neuesten Innovationen in den Bereichen Luftfahrt und Luxusreisen bieten.Besuchen Sie www.flybeond.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/beond-airline-kundigt-munchen-und-zurich-als-die-ersten-europaischen-abflugstadte-der-fluglinie-fur-fluge-auf-die-malediven-an-301916565.htmlPressekontakt:Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Beond,Marketing & Communications Department,media@flybeond.comOriginal-Content von: Beond, übermittelt durch news aktuell