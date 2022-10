Benzinpreis sinkt etwas - Diesel verteuert sich weiter

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Spritpreise in Deutschland haben sich in der vergangenen Woche uneinheitlich entwickelt. Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,939 Euro und damit 1,7 Cent weniger als in der Vorwoche, sagte ein ADAC-Sprecher am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Diesel verteuerte sich leicht um 0,3 Cent und kostet im Schnitt 2,147 Euro.

In der Vorwoche waren die Preise sowohl für Benzin als auch für Diesel deutlich gestiegen. Zumindest bei E10 konnte dieser Trend jetzt vorerst gestoppt werden. Die Schere bei den Preisen für beide Kraftstoffsorten geht durch die jüngste Entwicklung weiter auseinander.

