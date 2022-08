Benzinga Before The Bell: YouTube plant Streaming-Marktplatz, Gesetzentwurf zur Arzneimittelpreisgestaltung passiert den Kongress, Bitcoin könnte bald auf Allzeithoch steigen und andere Top-Finanzgeschichten Montag, 15. August

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Reuters PlayAGS-Aktien steigen vorbörslich auf Übernahmeangebot mit 33% Aufschlag Der Glücksspielausrüster Inspired Entertainment, Inc (NASDAQ: INSE) hat 370 Millionen Dollar für die Übernahme des Spielautomatenherstellers PlayAGS, Inc (NYSE: AGS) geboten, berichtet Reuters. Inspired bot 10 Dollar pro Aktie in bar, um PlayAGS zu übernehmen. Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von 33,2 % auf den Schlusskurs von PlayAGS am 12. August…