Benz Mining Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Benz Mining":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Benz Mining wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Benz Mining weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt dagegen, dass Benz Mining überkauft ist, wodurch das Wertpapier eine "Schlecht"-Einstufung für den 25-Tage-RSI erhält. Insgesamt erhält das Benz Mining-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für Benz Mining zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Benz Mining-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".