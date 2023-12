Benton Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Aktie von Benton wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) bei 27,56 liegt und damit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Metall- und Bergbau-Branche von 320 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende kann eine Investition in die Benton-Aktie derzeit zu einem geringeren Ertrag führen, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde die Benton-Aktie weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Benton-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Schlusskurs der Benton-Aktie am letzten Handelstag bei 0,17 CAD lag, was einem Unterschied von +112,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,08 CAD) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,14 CAD) liegt der Schlusskurs über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Benton-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Benton-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Benton jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Benton-Analyse.

Benton: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...