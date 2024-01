Benton Aktie: Die Bären zittern!

Die Benton-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,08 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,2 CAD, was einem Unterschied von 150 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,16 CAD zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt einen Anstieg um 25 Prozent und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Benton-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Benton-Aktie liegt bei 25 und wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht und bei einem Wert von 50 als neutral gilt, bestätigt ebenfalls die Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Benton derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,65 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,65 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Benton-Aktie zeigen ein positives langfristiges Stimmungsbild. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung deuten auf eine starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Benton-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" zugesprochen.